Hi-Fi Rush, è tempo di novità e oggetti gratis: ecco la Patch 7 per l'anniversario

Quest'oggi si festeggia il compimento del primo anno d'età per Hi-Fi Rush. Il primo mese del 2024 è un momento importante per il gioco uscito sul mercato sotto l'etichetta Xbox Game Studios, nonché il periodo in cui si celebra l'approdo del fenomeno di Tango Gameworks. Oggi, però, è stata rilasciata anche una nuova Patch per Hi-Fi Rush.

Nello specifico, come riportato da Bethesda presso il proprio sito ufficiale, in data odierna è stato rilasciato l'update 7 per Hi-Fi Rush. Il 25 febbraio è il momento di celebrare il primo anno del progetto first party Xbox con la Anniversary T-Shirt Bundle gratis per tutti, insieme ad un'altra serie di correzioni apportate per migliorare l'esperienza utente generale. Ma quali sono queste? Qui di seguito potete trovare l'elenco completo delle risoluzioni apportate con l'update 7 di Hi-Fi Rush:

Ampliato il supporto del controller con icone aggiuntive per il PC;

Sistemata una texture molto importante in una cutscene prima del Binario 03;

Corretto un problema con "No Door Unturned Lvl. 3" e "Sfida S-Ranker Lvl. 3" sul Wall of Fame non si sbloccavano;

Risolto il problema dell'attivazione della parata direzionale durante le parate ritmiche nella Torre del ritmo;

Corretto il problema del caricamento dei dati di salvataggio automatico durante la battaglia di Korsica nella traccia 07;

Corretto il problema che causa la mancata esecuzione della parata ritmica in una transizione di fase del Boss finale nella traccia 12, anche se eseguita correttamente;

Risolto un bug visuale che appariva sullo schermo durante il game over nelle modalità BPM Rush e Power Up! Tower Up!;

Riparata la macchina arcade e il jukebox per migliorare la sinergia e riprodurre correttamente le canzoni quando interagiscono tra loro nel nascondiglio;

Corretto il problema su PC relativo ad alcune icone dei pulsanti dell'interfaccia utente.

Pronti a tornare a giocare ad Hi-Fi Rush dopo l'Update 7 disponibile da oggi per tutti? Oggi è il compleanno di Rhythm Game di Microsoft, ed è tempo di festeggiarlo con tante novità e qualche altra sorpresa gratis. Nel frattempo, però, si attendono novità sull'arrivo di Hi-Fi Rush su PS4 e Nintendo Switch dopo che è stato valutato in Australia per questi ecosistemi videoludici.