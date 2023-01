Hi-Fi Rush parte bene su PC, è già in Top 10: Forspoken delude su Steam

Il team di Microsoft si è divertito a cogliere di sorpresa il pubblico dell'Xbox Developer Direct, durante il quale è stata pubblicata a sorpresa Hi-Fi Rush, nuova avventura firmata da Tango Gameworks.

Accattivante fusione tra action e rhythm game, l'esclusiva verdecrociata sembra aver catturato l'attenzione del pubblico PC. Ad una notte di distanza dal lancio, Hi-Fi Rush ha infatti già raggiunto la Top-10 di Steam, della quale occupa ad ora la decima posizione. Proposta a 29,99 euro, la nuova opera del team di The Evil Within e Ghostwire: Tokyo si distanzia dalle produzioni horror tradizionalmente confezionate da Tango Gameworks, con un'estetica dai toni sgargianti e atmosfere chiassose. Un mix intrigante, che per ora sembra aver incuriosito il pubblico.



Top 10 attuale su Steam

Hogwarts Legacy; Steam Deck; EA Sports FIFA 23; Dead Space Remake; Counter-Strike: Global Offensive; Apex Legends; PUBG: Battlegrounds; Red Dead Redemption II; Call of Duty: Modern Warfare II; Hi-Fi Rush;

Complici anche le segnalazioni di problemi tecnici per la versione PC di Forspoken, l'Action GDR edito da Square Enix non sembra invece aver conquistato i cuori della community Steam. Nel momento in cui scriviamo, il gioco occupa addirittura la posizione 64 nella classifica dei titoli più venduti. A meno di 48 ore dal lancio, non si tratta certo di un risultato troppo incoraggiante per Forspoken, a cui anche la stampa internazionale ha riservato un'accoglienza non troppo entusiastica.



Ovviamente parliamo soltanto di una fotografia istantanea del mercato di Steam: per avere un quadro più completo dell'andamento delle ultime uscite sarà necessario attendere i dati settimanali.