Hi-Fi Rush rockeggia con la Photo Mode: l'esclusiva Xbox supera i 2 milioni di giocatori

Superata l'amarezza per l'abbandono di Shinji Mikami da Tango Gameworks, la sussidiaria di Bethesda e Microsoft si rimette alacremente al lavoro per lanciare un corposo update di Hi-Fi Rush che introduce la Modalità Foto.

Con il nuovo aggiornamento di Hi-Fi Rush, dai profili social di Bethesda arriva anche la conferma dell'avvenuto superamento dei due milioni di giocatori, un ottimo traguardo per l'avventura musicale di Tango Gameworks annunciata e lanciata a sorpresa su PC, Xbox Series X/S e Game Pass il 25 gennaio scorso durante l'Xbox Developer Showcase.

La Modalità Foto di Hi-Fi Rush offre a tutti gli emuli di Chai l'opportunità di immortalare i momenti preferiti della propria avventura attraverso la pressione di un semplice pulsante. Gli strumenti creativi integrati nella Photo Mode di Hi-Fi Rush consentono ai giocatori di personalizzare i propri scatti utilizzando numerosi filtri e delle impostazioni veloci per la fotocamera: tra i parametri configurabili troviamo anche le pose personalizzate per il personaggio e gli alleati, come possiamo intuire ammirando la galleria immagini in calce alla notizia.

Nel link a fondo pagina trovate anche le note dell'ultima patch, con l'elenco completo degli interventi compiuti da Tango Gameworks per risolvere i bug di Hi-Fi Rush, migliorare le prestazioni e bilanciare il gameplay del titolo su PC e Xbox Series X/S. Volete saperne di più sulla nuova IP di Bethesda? Il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Hi-Fi Rush a firma di Cristina Bona.