Hi-Fi Rush, ancora rumor: in arrivo la versione PS5, ma scartata quella Switch?

Stando agli insistenti rumor emersi nelle ultime ore, sembra proprio che Microsoft voglia aprirsi maggiormente alle piattaforme estranee all'ecosistema Xbox e portare alcune delle sue produzioni first party anche da quelli che sono considerati suoi competitor.

L'ultimo nome che è stato tirato in ballo è quello di Sea of Thieves, che sembra pronto a salpare su PlayStation e Switch, ma si fanno sempre più numerose le voci di corridoio che vogliono anche Hi-Fi Rush vicino alle console Sony e Nintendo. Sebbene al momento non ci sia alcuna conferma in merito, sembra che qualcosa stia bollendo in pentola, come suggerisce anche l'insider lolilolailo.

Si tratta di un leaker che in passato ha correttamente anticipato l'arrivo di Persona 3, 4 e 5 su Xbox Game Pass e che ha dichiarato che Persona 6 sarà un'esclusiva PlayStation. Secondo quanto riportato su ResetEra dalla "gola profonda", Hi-Fi Rush è sicuramente in dirittura d'arrivo su PlayStation 5, mentre la versione per Nintendo Switch potrebbe essere stata accantonata da Microsoft. Inizialmente si pensava ad un port del gioco di Tango Gameworks su entrambe le piattaforme, ma per qualche motivo non meglio specificato sembra che l'arcade game non arriverà sull'ibrida della grande N. Naturalmente nulla di tutto questo è stato confermato ufficialmente, al momento.

Anche Jez Corden di Windows Central si è espresso circa il possibile arrivo dei giochi Xbox su PlayStation e Nintendo Switch.