Hi-Fi Rush è 'un sogno che diventa realtà', per il suo director

Hi-Fi Rush ha sorpreso tutto all'Xbox Developer Direct del 25 gennaio, dove è stato annunciato e subito dopo messo in vendita da Microsoft su PC e Xbox Series X/S, con sbarco immediato anche su Xbox Game Pass e pronto dunque per essere scaricato da tutti gli abbonati al servizio.

Il Rhythm Action sviluppato da Tango Gameworks ha subito attirato l'attenzione di critica e pubblico, ottenendo subito consensi positivi da parte di chi ha già avuto modo di provarlo. E nel frattempo diversi utenti sono impazziti per il gatto di Hi-Fi Rush al punto da volerlo come nuova mascotte Xbox. Il gioco ha comunque un significato profondo anche per il suo director, John Johanas, che nel corso di un livestream su Twitch ha rivelato che per lui è stato come un sogno divenuto realtà.

"E' tipo uno di quei giochi che sognavo tanto tempo fa", afferma Johanas mentre racconta la genesi di Hi-Fi Rush: "Avevo appena finito di lavorare su The Evil Within 2, avevamo realizzato due horror consecutivi e sapevamo che Ghostwire Tokyo fosse in produzione, e dunque ho pensato una cosa tipo 'e se suggerissi questa idea?'. Ricordo che era tipo il 2017, so che le persone ora dicono che l'abbiamo realizzato per via del Game Pass, ma no, quest'idea nasce ancora prima. Pensavo che questo fosse un gioco quanto più lontano possibile dallo stile di Bethesda e che avrebbe richiesto tempo, ma avevo quest'idea in mente".

Il concept creato da Johanas sta già dando i suoi frutti, dato che Hi-Fi Rush è subito entrato nella Top 10 di Steam, poche ore dopo il suo annuncio all'Xbox Developer Direct.