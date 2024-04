Hi-Fi Rush fa la storia: è il primo gioco a 'scrivere' Xbox sulla cover di PS Magazine

Prima o poi doveva succedere: con l'apertura di Microsoft al multipiattaforma, per la prima volta il termine 'Xbox' campeggia sulla copertina di PlayStation Magazine grazie al porting PS5 di Hi-Fi Rush, l'ormai celebre platform adventure di Tango Gameworks.

Lo 'sdoganamento' del termine Xbox sulla cover su PlayStation Magazine, testimonia l'effettivo 'avvicinamento' tra due universi videoludici che, in questi anni, si sono dati battaglia per conquistare una fetta sempre più ampia del mercato delle console ad alte prestazioni. E non potrebbe essere altrimenti, considerando la strategia multipiattaforma delineata in questi mesi da Microsoft e il sempre più frequente arrivo di titoli first party Sony su PC.

Ad accompagnare l'analisi sulla versione PlayStation 5 di Hi-Fi Rush, sulla cover di PlayStation Magazine troviamo anche un passaggio dell'articolo di approfondimento curato dai redattori della rivista in cui ci viene ricordato che "non esistono più le esclusive. I giochi first party di Xbox stanno arrivando su PlayStation. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro delle console e dell'industria in generale?".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere il nostro approfondimento sulla video analisi tecnica di Digital Foundry sul porting PS5 di Hi-Fi Rush.

