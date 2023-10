Hi-Fi Rush è stato un successo ed ha cambiato per sempre Tango Gameworks

Lanciato a sorpresa lo scorso luglio, Hi-Fi Rush si è rivelato un successo da oltre tre milioni di giocatori. Il rythm game è stata una vera scommessa per Tango Gameworks, studio di sviluppo noto per essersi precedentemente specializzato negli horror game.

Come spiegato dai membri del team di Tango Gameworks, che include il game director John Johanas, il capo programmatore Yuji Nakamura, il capo direttore artistico Keita Sakai e il direttore dell'audio Shuichi Kobori, l'idea iniziale per un rythm game d'azione è venuta da Johanas. Inizialmente ritenuta un'idea che salta fuori "da ubriachi", l'idea si è poi concretizzata in un titolo dalle caratteristiche piuttosto peculiari, soprattutto considerando lo storico dello studio nipponico. "È una di quelle idee che diresti da ubriaco e poi basta, non ci faresti niente... Dev'essere stato, voglio dire, 10 anni fa o qualcosa del genere in cui ho avuto questa idea generale", ha dichiarato Johanas.

All'inizio, non tutti i membri del team erano convinti dell'idea. Come spiega Johanas, "La maggior parte delle prime reazioni sono state: 'Non sappiamo come farlo; è totalmente impossibile". Il lead art director Keita Sakai ha quindi aggiunto: "Quando ho sentito parlare di Hi-Fi Rush, ho pensato che questo fosse quello che Tango non avrebbe dovuto fare. Pensavo fosse uno scherzo e sono rimasto sorpreso che sia stato scelto [ride]. Quando è successo, ho imparato che devo essere umile. Perché quando Nakamura-San e John hanno iniziato a lavorarci – li vedevo lavorare sodo – ho capito che non era uno scherzo, ed è qualcosa che [doveva] essere preso sul serio".

Hi-Fi Rush ha cambiato Tango Gameworks, che è ora certa di poter spaziare in altri generi, oltre all'horror: "Tutti qui hanno ormai acquisito l'esperienza di realizzare un gioco di genere non horror, il che significa che possiamo realizzarne di altri tipi. E questa fiducia si è sicuramente generata all’interno dello studio. Ha cambiato l’atteggiamento delle persone qui e ci chiediamo: "Ehi, cos’altro possiamo fare?". Ha creato questo nuovo atteggiamento del tipo: guardiamo avanti verso nuove sfide".