Hi-Fi Rush è un successo totale su Steam: quasi il 100% di recensioni positive

Sebbene l'evento abbia ospitato produzioni più blasonate come Forza Motorsport e Redfall, Hi-Fi Rush è riuscito a rubare la scena durante il recente Xbox Developer_Direct con il suo annuncio a sorpresa e il lancio immediato su PC e console Xbox.

Forte dell'effetto sorpresa, Hi-Fi Rush è stato provato da moltissimi giocatori che si sono fiondati in questa nuova avventura a ritmo di musica firmata Tango Gameworks. A poche ore dal debutto, abbiamo la conferma che il titolo ha fatto un'ottima impressione ai giocatori.

Come segnalato sul forum di ResetEra, Hi-Fi Rush è stato accolto quasi unanimamente in modo favorevole da parte dell'utenza Steam. L'action game in grafica cel shading può attualmente vantare una media recensioni "Estremamente Positiva" con il 98% dei giocatori che ha elogiato il titolo all'interno della propria valutazione scritta.

Esplorando le pagine del marketplace di Valve scopriamo come Hi-Fi Rush sia in questo momento il quinto prodotto più venduto, superato in classifica da Dead Space, Hogwarts Legacy, EA Sports FIFA 23 e Steam Deck. Un risultato oltremodo soddisfacente per Tango Gameworks, che questa volta è partita alla grande rispetto al lancio deludente di Ghostwire Tokyo.

Disponibile ora su PC (via Steam ed Epic Games Store) e piattaforme Xbox, Hi-Fi Rush è stato descritto come un sogno che diventa realtà dal suo director.