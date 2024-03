Hi-Fi Rush, trapela la lista dei trofei su PS5: la caccia al platino sarà davvero ardua

Chai è pronto a scatenarsi a ritmo di musica ancora una volta, e voi? Verso la fine di febbraio è stata svelata la data d'uscita di Hi-Fi Rush su PlayStation 5, dando così il via al conto alla rovescia per le avventure musicali del progetto targato Bethesda Softworks. Il suo lancio su PS5 si avvicina, ma nel frattempo emergono nuovi dettagli.

Nelle ultime ore, infatti, è stata pubblicata in rete la lista completa dei trofei di Hi-Fi Rush. Come spesso accade con altre IP pronte al debutto sul mercato, anche il portento di Tango Gameworks che ha vinto sei categorie ai NAVGTR Awards, Hi-Fi Rush, non ha fatto eccezione in tal senso. Quanti sono gli achievement da sbloccare durante tutto il corso del gioco?

Secondo le informazioni trapelate, in Hi-Fi Rush ci saranno 72 trofei totali. Tra questi troviamo anche i 10 trofei facenti parte dell'espansione contenutistica del titolo dal nome Arcade Challenge. Se di per sé il numero di trofei da sbloccare non risulta essere problematico, a rendere il tutto una vera e propria sfida è quanto richiesto per l'ottenimento dell'ambito platino: i giocatori dovranno terminare il titolo con ogni livello di difficoltà, per un totale di cinque volte (facile, normale, difficile, molto difficile e Rhythm Master), senza dimenticare il completamento delle missioni secondarie e l'ottenimento dei collezionabili in-game. Pronti a portare al termine l'ardua impresa?