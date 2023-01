Hi-Fi Rush: i trucchi per padroneggiare la nuova esclusiva Xbox a tempo di Rock

Stupendo i videogiocatori di tutto il mondo con uno shadow drop, Tango Gameworks ha pubblicato l’interessante Hi-Fi Rush proprio nel corso dell’ultima diretta streaming firmata Microsoft. Se anche voi state per cimentarvi in questa colorata avventura, disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass, ecco alcuni consigli utili.

Scegliete la difficoltà giusta

Al primo avvio di Hi-Fi Rush sarete chiamati a scegliere uno fra i quattro livelli di difficoltà disponibili, ovvero Facile, Normale, Difficile o Molto difficile. In base al livello di sfida selezionato, l’esperienza di gioco varia sotto diversi punti di vista, dal momento che ciascuna opzione propone regole diverse per quello che concerne il tempismo richiesto nelle combo, la resistenza degli avversari e il danno subito dal protagonista. In questo caso, quindi, vi suggeriamo di riflettere bene sulla difficoltà da scegliere, tenendo in considerazione anche e soprattutto la componente musicale del titolo: se non avete troppa voglia di prestare attenzione al sottofondo musicale ed eseguire le azioni a tempo di musica, vi sconsigliamo di tarare il livello di sfida verso l’altro. In ogni caso la scelta della difficoltà non è permanente e può essere modificata in qualsiasi momento di gioco ad eccezione delle fasi di permanenza del rifugio, tra uno stage e l’altro.

Controllate la latenza

Come abbiamo detto poco più sopra, Hi-Fi Rush è un prodotto in cui l’esecuzione di mosse a ritmo di musica ricopre un ruolo fondamentale, soprattutto se non si gioca al livello di difficoltà più basso. Proprio per questo motivo, è importante assicurarsi che non vi sia input lag e che tutto sia predisposto affinché possiate premere i tasti seguendo le musiche di accompagnamento. A tal proposito, prima di iniziare la vostra folle avventura nei panni di Chai vi suggeriamo di aprire il menu delle impostazioni, scorrere fino alla sezione Audio e cliccare sulla voce ‘Controllo latenza’. In questo modo vi si aprirà una schermata in cui verificare che non vi sia input lag e, in caso contrario, sarà possibile spostare con precisione un cursore per risolvere ogni problema.

Esplorate ovunque

Non c’è niente di più sbagliato che tirare dritto nelle missioni di Hi-Fi Rush. Sebbene la musica e la voglia di affrontare nuovi nemici possano indurre il giocatore a muoversi rapidamente verso il successivo scontro, occorre prestare attenzione all’ambiente circostante. Gli sviluppatori si sono sbizzarriti e hanno nascosto tantissimi elementi collezionabili in giro per la mappa: questo significa che bisogna aprire gli occhi ed individuare eventuali percorsi alternativi per scovare i vicoli ciechi, nei quali solitamente si possono trovare scatole contenenti Congegni (la valuta di gioco), ricariche per la salute e bonus che permettono di aumentare salute ed energia massima. Solo nella prima missione è possibile sfiorare i 30.000 Congegni, ovvero una cifra sufficientemente alta da permettervi l’acquisto di più di un potenziamento alla vostra prima visita nel negozio, dove la vostra alleata Peppermint sarà disposta a scambiare questa valuta con una serie di abilità aggiuntive o incrementi permanenti di salute, energia e slot per gli attacchi speciali.

Aiutatevi con l’interfaccia

Come potrete rendervi conto anche giocando, eseguire gli attacchi a tempo di musica in Hi-Fi Rush non è obbligatorio, ma fortemente consigliato. Pigiare tasti a caso o ignorare del tutto la splendida colonna sonora del titolo Tango Gameworks ha il solo inconveniente di infliggere un quantitativo ridotto di danni. Visto il bonus all’attacco dei colpi inferti col giusto ritmo, però, vale la pena prestare attenzione alla musica e, se proprio non riuscite a regolarvi in base al solo ascolto, potete sfruttare i tanti aiuti a schermo con i quali è impossibile perdere il ritmo. Se siete alle prime armi, vi suggeriamo di premere il tasto Back del controller Xbox per far apparire nella parte bassa dello schermo un metronomo chiamato ‘Assistente al ritmo’ che consente di tenere d’occhio il beat e di mandare a segno senza problemi tutti i colpi. Una volta diventati più abili, potete decidere di ignorare il metronomo e regolare la pressione dei tasti sia basandovi sull’ascolto che sugli elementi dell’interfaccia come l’indicatore della salute, che pulsano proprio a ritmo di musica. Sappiate inoltre che vi sono numerosi altri segnali che contribuiscono ad andare a tempo, come il suono degli applausi e l’icona delle note che appare in prossimità del protagonista.

Schivate a tempo

Il combattimento a ritmo di musica è il focus principale di Hi-Fi Rush, ma nel titolo Bethesda è importante eseguire qualsiasi azione a tempo, anche quelle relative al movimento. Oltre al doppio salto, anche la schivata può essere azionata con il giusto tempismo e ciò ha i suoi vantaggi. A meno che non siate sospesi in aria (in questo caso lo scatto sarà sempre unico), potrete eseguire fino a tre schivate consecutive che vi aiuteranno a sfuggire dagli attacchi nemici, di raggiungere rapidamente un bersaglio oppure di evitare le trappole in fase di esplorazione. Le schivate di questo tipo godono anche di un secondo bonus, visto che attivano una sorta di magnete che attira tutti i Congegni e gli altri collezionabili che si trovano nei paraggi.

Non siate avidi con le super mosse

Sebbene i nemici più comuni di Hi-Fi Rush non richiedano particolare attenzione per essere abbattuti, vi sono creature robotiche dalle dimensioni più generose che dispongono di uno scudo protettivo. L’unico modo per poter abbattere lo scudo è quello di colpire ripetutamente il bersaglio senza lasciargli tregua e, a tal riguardo, gli attacchi speciali sono il sistema più semplice per rompere queste difese. Le tecniche in questione, che si eseguono con la pressione contemporanea di LS ed RS, consumano la barra riverbero e scatenano tutta l’energia accumulata nel braccio bionico di Chai. Sappiate che non vi è alcun bisogno di conservare la carica della barra riverbero, poiché questa viene azzerata al termine di ogni combattimento. Una volta utilizzata la tecnica, inoltre, potete facilmente recuperare la carica grazie alle batterie lasciate cadere dai nemici eliminati tramite il Vai Così, che prevede la pressione del tasto d’attacco a tempo di musica in chiusura di una combo.