Hi-Fi Rush era già stato valutato in Australia per PS4 e Nintendo Switch

A seguito dei numerosi rumor riguardo l'arrivo di Hi-Fi Rush su PlayStation 5 e Nintendo Switch, alcuni giocatori hanno scoperto che il gioco di Tango Gameworks era già stato valutato in Australia per piattaforme diverse da quelle legate all'ecosistema Xbox.

Il 15 dicembre 2022 l'ente australiano per la classificazione dei videogiochi ha valutato il misterioso Project2022A descritto come un "rhythm-matching combat game." Il nome in codice è legato al fatto che Hi-Fi Rush sarebbe stato svelato ufficialmente solo a gennaio 2023.

Il gioco è pubblicato da Zenimax Media e l'autore indicato è Shinji Mikami, e fino a qui niente di strano. Più interessante invece la lista delle piattaforme supportate, ovvero PC, PlayStation 4 (PS4), Nintendo Switch, Online/Mobile, Xbox One e Arcade. Stupisce l'assenza di PlayStation 5 e di Xbox Series X/S.

Hi-Fi Rush è uscito a gennaio 2023 solo su PC e Xbox Series X/S, in questi giorni si parla di un porting di Hi-Fi Rush in arrivo su PlayStation 5 mentre la versione Switch sarebbe stata cancellata per motivi sconosciuti. Interessante anche la dicitura "Arcade" che farebbe pensare alla piattaforma Apple Arcade della casa di Cupertino, al momento non esiste una versione mobile di Hi-Fi Rush ma chissà che non sia solo questione di tempo.

Hi-Fi Rush ha conquistato oltre tre milioni di giocatori dal lancio e sembra che Tango stia già pensando ad un possibile sequel del gioco.