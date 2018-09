Hi-Rez annuncia i campionati del mondo di SMITE e Paladins

Hi-Rez Studios ha annunciato i due campionati del mondo per SMITE e Paladins, che si terrà a Hi-Rez Expo, dal 16 al 18 novembre presso il Georgia World Congress Center come parte della partnership con DreamHack Atlanta, annunciata all'inizio di quest'anno.

Quindi continua la partnership tra Hi-Rez e DreamHack per i tornei di SMITE e Paladins. Hi-Rez ha anche potuto organizzare tornei di SMITE, Paladins e Hand of the Gods: SMITE Tactics a DreamHack Valencia del 2017.

I team di SMITE su console e PC competeranno per oltre un milione di Dollari, suddivisi tra i tornei delle due piattaforme, mentre i team di Paladins su console e PC divideranno un montepremi di 300.000 Dollari.

Il montepremi del campionato mondiale di SMITE segna dunque il ritorno al milione, dopo che la stagione 4 era scesa a $ 785.000. Tuttavia, è ancora inferiore al montepremi di 2,6 milioni di Dollari nell'edizione 2015 del torneo.

Il montepremi di 300.000 Dollari per Paladins è invece il più ingente finora per il titolo, prize pool che eclissa il Paladins Hi-Rez Expo Invitational 2017, il cui montepremi era di 150.000 Dollari.

Per fornire supporto per le loro proprietà esport, Hi-Rez ha creato Skillshot Media, la quale ha assunto le operazioni e la produzione per i campionati di SMITE e Paladins.

Dopo la creazione di Skillshot Media, in agosto Hi-Rez ha preso la decisione di creare tre nuovi studi: Titan Forge Games, Evil Mojo Games e Heroic Leap Games. Ogni studio ha il compito di sviluppare autonomamente uno dei progetti di Hi-Rez. Titan Forge Games gestisce SMITE, Evil Mojo Games si occupa di Paladins e Heroic Leap Games continua a lavorare su Realm Royale.