Hi-Rez: il nome "Paladins Battlegrounds" non è legato a PlayerUnknown's Battlegrounds

Poche ore faha annunciato Paladins Battlegrounds , una nuova modalità per l'apprezzato MOBA che si baserà sulle regole delle. In tanti, tuttavia, si sono lamentati all'indirizzo della software house per le troppe somiglianze con, a cominciare dal nome.

Stew Chisam, presidente di Hi-Rez, ha voluto dunque chiarire la vicenda parlando ai microfoni di Dualshockers. Il dirigente ha affermato che la scelta del nome non è in nessun modo legata a PlayerUnknown's Battlegrounds, anche se prima di prendere questa decisione ha voluto ascoltare i pareri dei suoi avvocati, ricevendo il via libera. A detta di Chisam, il team ha optato per Battlegrounds (invece che per Paladins: Battle Royale) per rendere omaggio agli MMO: secondo il presidente, la modalità è basata sul lavoro di squadra e può contare su cavalcature molto veloci, dunque il gioco è subito sembrato molto simile ai campi di battaglia che si vedono negli MMO. Chisam conclude affermando che oltretutto "Battlegrounds" è un termine generico, utilizzato in questo caso esclusivamente per denominare una modalità, dunque a suo dire si tratta di due usi diversi della stessa parola. Per il momento PUBG Corp non si è espressa in merito, ricordiamo che tuttavia in passato la software house capitanata da Brendan Greene è già entrata in contrasto con Epic Games in seguito all'uscita di Fortnite: Battle Royale. Vedremo nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.