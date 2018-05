Hi-Rez Studios crea una nuova compagnia dedicata all'esport

Hi-Rez-Studios, lo studio dietro a SMITE e Paladins, ha creato una nuova società per gestire le operazioni di esport. Skillshot Media sarà una consociata interamente controllata da Hi-Rez Studios e si occuperà di tutte le operazioni e di produzione per i campionati esport di SMITE e Paladins.

Il co-fondatore di Hi-Rez Studios, Todd Harris, è stato nominato presidente di Skillshot Media. Rimarrà COO di Hi-Rez, ma la maggior parte del suo focus sarà sulla nuova compagnia.

Harris ha dichiarato: "Riteniamo che sia l'esport di Smite che di Paladins potranno beneficiare di risorse e leadership dedicate e la crescita di entrambi questi campionati è stata la ragione principale che ci ha spinto alla creazione di una nuova società. Continuiamo a investire per migliorare le nostre capacità in ambito esport e questa struttura ci consente di perseguire tali opportunità in futuro."

Harris ha detto che le produzioni aggiuntive potrebbero essere annunciate "per il primo trimestre 2019".

Quando si tratta di esport, Hi-Rez ha sempre trovato modi unici per supportare le scene competitive dei propri giochi. Lo studio ha collaborato con WESA per lanciare la sua lega per Paladins, e recentemente ha annunciato che avrebbe spostato l'appuntamento annuale Hi-Rez Expo al DreamHack Atlanta. Quest'ultimo rappresenta un altro passo sperimentale per Hi-Rez. Sviluppatori come Riot Games e Blizzard Entertainment, al contrario, preferiscono mantenere le loro iniziative esport ben confinate entro un territorio sottoposto al loro stretto controllo.

Skillshot Media è pur sempre di proprietà di Hi-Rez, ma la sua creazione indica che lo sviluppatore sta delegando le operazioni dedicate all'esport a una entità separata. Sarà interessante vedere cosa potrà portare questa strategia all'esport di SMITE e Paladins in futuro e, soprattutto, quali altri giochi verranno aggiunti al portfolio di Skillshot Media.