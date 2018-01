Hi-Rez Studios (Paladins, SMITE) lancerà un gioco su Nintendo Switch

A differenza della sfortunata Wii U,gode ampiamente del supporto delle terze parti . Quest'oggi una nuova software house ha confermato di avere piani per la console ibrida dell'azienda di Kyoto.

In una recente intervista ai microfoni di DualShockers, Erez Goren, CEO di Hi-Rez Studios, ha infatti annunciato che la software house porterà uno dei suoi giochi su Nintendo Switch. Il dirigente non si è spinto oltre, tuttavia è probabile che possa trattarsi di uno dei due titoli più di successo dello studio, ovvero Paladins o SMITE. Magari ne sapremo di più nel tanto rumoreggiato (ma non ancora confermato) direct di gennaio? Ricordiamo che quest'oggi Hi-Rez Sudios ha rivelato Paladins Battlegrounds (modalità basata sulle regole dei Battle Royale) e pubblicato un nuovo trailer di Paladins Strike.