Hidden Agenda, Sapere E' Potere e SingStar Celebration arrivano su PS4

cala tre assi in vista della partita di Natale. Da oggi infatti la gamma di giochi, in esclusiva per PlayStation 4, si arricchisce di tre nuovi titoli:

Tre giochi che, pur spaziando tra generi diversi, sono accomunati dalle ore di divertimento da vivere in compagnia di amici e parenti e dalla possibilità di giocarli sulla propria PS4 senza alcun controller, utilizzando semplicemente smartphone o tablet.



I titoli della gamma PlayLink, rappresentano un nuovo modo di giocare insieme: possono riunire e coinvolgere nel soggiorno di casa amici, parenti, fidanzate e chiunque altro voglia mettersi alla prova, senza dover essere necessariamente giocatori esperti. Dai quiz fulminei alle esperienze multiplayer, i giochi di quest’esclusiva collezione possono coinvolgere fino a 8 utenti, ai quali regaleranno un’esperienza di intrattenimento originale e coinvolgente: l’ideale per le serate in compagnia. Tutto quello che serve è scaricare gratuitamente l’applicazione del gioco sul proprio dispositivo mobile da Google Play o da AppStore, assicurarsi che PS4 e device siano connessi alla stessa rete Wi-Fi e iniziare a divertirsi interagendo con il proprio smartphone (o tablet).



Hidden Agenda

Sviluppato dai Supermassive Games, creatori di Until Dawn, Hidden Agenda è il nuovo crime thriller interattivo che metterà i giocatori sulle tracce del famigerato assassino noto come “The Trapper”. Che si giochi da soli o fino a sei persone, i giocatori dovranno usare il proprio smartphone a caccia di indizi e prendere difficili decisioni che influenzeranno lo sviluppo della narrazione.Non tutti, però, lavoreranno allo stesso obiettivo:alcuni utenti potranno ricevere incarichi e missioni personalizzate, con lo scopo di influenzare le scelte e i comportamenti degli altri partecipanti.



Sapere è Potere

Sviluppato dai Wish Studios, Sapere è Potere è un nuovo modo per mettere alla prova la propria cultura generale, combinando smartphone, TV e PlayStation 4. I partecipanti, da due fino a un massimo di sei, dovranno entrare nella Piramide della Conoscenza e sfidarsi per raggiungerne la vetta, esplorando una quantità incredibile di domande tematiche. Sarà possibile votare per le categorie sulle quali ci si sente più preparati e porre il veto sugli argomenti più ostici! E per rendere l’esperienza ancora più competitiva, si potranno usare a proprio vantaggio i tanti Power Plays disponibili, che metteranno a dura prova gli avversari ostacolandone la tempestività nel rispondere alle domande.



SingStar Celebration

Grazie a questo party game in esclusiva per PS4, i giocatori (da uno a otto) potranno esibirsi in oltre 30 successi della musica internazionale, trasformando il proprio smartphone in un microfono.

SingStar Celebration è la playlist perfetta per qualsiasi occasione. Che si tratti di Natale, Capodanno o semplicemente di un sabato sera tra amici, tutti potrannoscatenare la popstar che è in loro, cantando a squarciagola le canzoni dei più grandi artisti in circolazione. E con PlayStation Camera la fama è garantita: chiunque potrà registrare la propria esibizione e condividerla con l’intera community!



Questi tre nuovi titoli si aggiungono a Dimmi chi sei!, il social game unico nel suo genere, in cui tutto quello che serve è... conoscersi l’un l’altro! Il gioco infatti coinvolge fino a sei giocatori, in uno dei quiz più strani e divertenti di sempre, composto da oltre 1000 domande e sfide, capaci di regalare momenti a dir poco esilaranti e scoprire cosa pensano davvero i giocatori gli uni degli altri. E non solo: con Dimmi chi sei! è possibile anche scattare selfie, disegnare, scrivere e – ovviamente – condividere sui social.