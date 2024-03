Hideaki Itsuno dopo Dragon's Dogma 2: 'Vorrei creare una nuova IP'

Manca poco all'uscita di Dragon's Dogma II su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma il director Hideaki Itsuno ha già qualche idea su cosa vorrebbe fare una volta conclusi i lavori sull'atteso Action/RPG. E per il futuro non gli dispiacerebbe dedicarsi a qualcosa di completamente nuovo.

Dopo aver passato gli ultimi 20 anni a lavorare sulle serie di Devil May Cry e Dragon's Dogma, a Itsuno piacerebbe creare una nuova IP, sebbene chiaramente si tratta per adesso di un suo pensiero: "Ovviamente non è che stiamo per fare un annuncio proprio in questo momento, è una decisione che andrebbe presa valutando le circostanze del momento, tuttavia se dovessi ignorare tutto ciò e ragionare di pancia, per me sarebbe divertente creare qualcosa di nuovo", dice il director ai microfoni di PC Gamer.

Il futuro dell'apprezzato game designer in forza a Capcom resta in ogni caso un mistero per adesso in quanto il focus è tutto incentrato su Dragon's Dogma II. Parlando a proposito del nuovo episodio della serie, Itsuno si è soffermato sulla gestazione del progetto e cosa è cambiato rispetto al capitolo originale del 2012: "Se si fa un seguito subito dopo aver realizzato un primo episodio, la priorità va a ciò che è stato lasciato indietro e non si è potuto fare. Dieci anni sono tempo sufficiente per guardarti indietro e capire cosa si voleva fare e si stava provando a realizzare. Sia per il primo che per il secondo Dragon's Dogma, ciò che volevo trasmettere è che questi mondi esistessero da soli, e poi il giocatore li influenzasse con il suo personaggio".

Il director ha quindi spiegato che "con il primo Dragon's Dogma il meglio che potevamo fare con la tecnologia di allora era farlo sembrare un mondo a sé stante. Ma stavolta, dando maggior priorità all'IA e sfruttando le tecnologie odierne, credo che abbiamo creato un mondo a sé stante con persone che lo abitano, mostri che lo abitano e con il personaggio del giocatore che ha un impatto su tutti questi elementi". Nel nostro provato di Dragon's Dogma 2 abbiamo sottolineato come il titolo Capcom abbia un potenziale enorme proprio grazie alla brillante caratterizzazione del mondo di gioco messa a punto da Itsuno e il suo team, pronta a riservare grandi sorprese nel gioco completo.

Non mancano però notizie meno belle: Dragon's Dogma 2 girerà a 30fps su console nonostante il framerate sbloccato.