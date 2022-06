Hideaki Itsuno retwitta il Capcom Showcase: c'entrano Dragon's Dogma e Devil May Cry?

Attraverso il profilo Twitter personale di Hideaki Itsuno, il Game Director delle serie di Dragon's Dogma e Devil May Cry ha invitato i suoi fan a 'tenere d'occhio' il Capcom Showcase fissato dal publisher giapponese per la mezzanotte tra il 13 e 14 giugno: cosa bolle in pentola?

Ad accorgersi delle ultime attività social di Itsuno sono stati i tanti appassionati di Dragon's Dogma che controllano assiduamente i profili social delle personalità di spicco dell'action GDR di Capcom nella speranza di ricevere notizie sul rumoreggiato sequel Dragon's Dogma 2.

Ebbene, a stretto giro di posta dall'annuncio del nuovo spettacolo digitale approntato da Capcom, Hideaki Itsuno ha deciso di retwittare il post pubblicato da Capcom Dev 1 per invitare i fan ad assistere allo Showcase.

Ovviamente, il retweet di Itsuno potrebbe essere un semplice "gesto di cortesia" nei confronti dei suoi colleghi interni a Capcom come augurio per la buona riuscita dello show, di conseguenza invitiamo chi ci segue a tenere basse le aspettative per il possibile annuncio di nuovi videogiochi legati alle serie di Dragon's Dogma e Devil May Cry.

Nell'annunciare il Capcom Showcase, d'altronde, i curatori dei social della compagnia nipponica hanno precisato che l'evento si sarebbe focalizzato sui videogiochi già annunciati: solo dalla mezzanotte del 14 giugno, quindi, scopriremo se nello spettacolo digitale di Capcom ci sarà davvero spazio per il teaser di Dragon's Dogma 2 o per il non meno importante annuncio di un nuovo progetto legato all'IP di Devil May Cry.