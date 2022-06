Hidekazu Yukawa è morto: lo storico volto di SEGA e Dreamcast scomparso a 78 anni

Nel mondo dell'industria videoludica ci sono alcuni leader che grazie al loro carisma riescono a insinuarsi con facilità nei cuori dei fan, dalla genuina passione di Satoru Iwata sino all'ex Managing Director di SEGA Giappone.

Hidekazu Yukawa, volto celebre nel Sol Levante, è venuto a mancare all'età di 78 anni. Il dirigente del colosso nipponico è stato colpito da una polmonite fatale nel corso del giugno del 2021. Sino ad oggi, tuttavia, la notizia era stata mantenuta riservata. Ad annunciare il triste evento è Yahoo Giappone, che conferma la scomparsa del dirigente SEGA.

Tra i volti più noti dell'azienda in Giappone - e non solo -, Hidekazu Yukawa si era conquistato la simpatia degli appassionati tramite le sue apparizioni negli spot TV dedicati a Dreamcast. Dai toni comici, questi ultimi ironizzavano sullo sforzo di SEGA per restare competitiva nel settore gaming. Nelle pubblicità, ad esempio, il dirigente nipponico si cimentava nella vendita porta a porta di console Dreamcast, oppure si abbandonava alla disperazione quando origliava le critiche a SEGA fatte da un gruppo di amici in un parco giapponese. Con la sua simpatia, Yukaza si era persino conquistato un posto sulle confezioni di Dreamcast destinate alla distribuzione nel Sol Levante, che ospitavano il suo volto in formato gigante.



Di recente, SEGA ha scartato l'idea di un Dreamcast Mini, in favore dell'annuncio di SEGA Mega Drive 2.