Hideki Kamiya abbandona PlatinumGames, l'annuncio ufficiale scuote l'industria

Platinum Games ha annunciato che Hideki Kamiya lascerà lo studio il prossimo 12 ottobre 2023. Kamiya è Game designer, direttore e vice presidente esecutivo della compagnia, nonché co-fondatore del team nel 2007 insieme a Shinji Mikami, Tatsuya Minami e all'attuale CEO Atsushi Inaba.

In PlatinumGames, Hideki Kamiya ha diretto giochi come Bayonetta e The Wonderful 101 oltre a lavorare come direttore creativo per Sol Cresta, attualmente è impegnato su Project G.G., ovvero ultimo titolo della "trilogia degli eroi" dopo Viewtiful Joe e The Wonderful 101, pubblicati da Capcom.

Lo studio ha pubblicato un breve messaggi nel quale ringrazia Kamiya per il suo lavoro e al tempo stesso gli augura il miglior futuro possibile a livello personale e professionale. Il producer, dal campo suo, ha dichiarato che la decisione è stata presa dopo aver riflettuto a lungo, Kamiya si concentrerà maggiormente sulla sua vita personale ma continuerà a creare "nello stile di Hideki Kamiya", si legge nel testo della lettera apertura scritta dall'autore.

Sicuramente una perdita importante per lo studio giapponese, ricordiamo che Hideki Kamiya ha lavorato anche su Scalebound, gioco poi cancellato da Microsoft prima della pubblicazione, una vicenda che all'epoca, nel 2017, ha generato non poche polemiche e numerose controversie che hanno coinvolto anche lo stesso Kamiya.