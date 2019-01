Hideki Kamiya loda Forza Horizon e lancia una frecciata a Microsoft?

Un controverso tweet di Hideki Kamiya, tra le maggiori personalità di PlatinumGames, farebbe pensare che ci siano rapporti ancora un po' tesi tra gli sviluppatori giapponesi e Microsoft dopo la cancellazione di Scalebound, esclusiva Xbox One dal travagliato sviluppo.

L'autore ha infatti scritto sul popolare social network in risposta a un utente che si meravigliava del suo apprezzamento per Forza Horizon, racing che in Giappone non è particolarmente popolare per via della scarsa distribuzione di console Microsoft, una frase traducibile con "Mi piace Forza Horizon, non Xbox".

La risposta non esattamente lusinghiera di Kamiya nei confronti del colosso di Redmond dunque, farebbe pensare ad una frecciatina voluta lanciare dallo sviluppatore, probabilmente ancora un po' piccato per la cancellazione di Scalebound. In realtà l'autore ha poi corretto il tiro, per così dire, con un ulteriore Tweet in cui chiedeva proprio a Microsoft, pur senza taggare l'azienda, di riavviare la distribuzione digitale di Forza Horizon 1 e 2, dimostrando dunque di apprezzarne il lavoro.

Non sembra quindi esserci del vero e proprio astio fra le due parti, che al momento non hanno rapporti di lavoro in corso: la software house è infatti impegnata nello sviluppo di Bayonetta 3 per Nintendo Switch e Babylon's Fall per PlayStation 4 e PC