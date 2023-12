Hideki Kamiya parla dell'addio a PlatinumGames: ecco perché ha lasciato lo studio

Con un annuncio a sorpresa, nei mesi scorsi Hideki Kamiya ha laciato PlatinumGames, società da lui co-fondata nel 2006 insieme ad altri ex membri di Clover Studio, team interno di Capcom. Adesso ai microfoni di IGN Japan, Kamiya ha svelato i motivi alla base della sua decisione.

Il producer e game designer spiega che il suo rapporto professionale con PlatinumGames era basato interamente sulla fiducia, semplicemente ha deciso di lasciare la compagnia quando si è reso conto che quest'ultima voleva crescere come azienda, mentre lui voleva continuare a creare opere interattive senza paletti o limitazioni, così che i giocatori "possano godere dei giochi di Hideki Kamiya esattamente per come sono stati pensati."

Alcuni membri del team, una volta appresa la notizia, hanno provato a far cambiare idea a Kamiya ma senza successo, altri ancora hanno pianto per l'addio del collega e altri ancora consideravano irresponsabile una simile decisione.

E per quanto riguarda il futuro? Hideki ha già molte idee che si augura di poter trasformare presto in qualcosa di concreto., sicuramente il suo prossimo progetto "sarà un gioco di Hideki Kamiya al 100%." Il producer smentisce anche le voci che lo vorrebbero già pronto a collaborare con Yoko Taro e Kojima, al momento nulla è stato deciso e oltretutto Kamiya non può lavorare per altre aziende, editori, sviluppatori e publisher per i prossimi dodici mesi, come siglato al momento dell'uscita da PlatinumGames.

Hideki Kamiya ha da poco aperto un canale YouTube e per ora quindi proverà a pubblicare video virali e divertenti su questa piattaforma.