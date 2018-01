Hideki Kamiya ha piena fiducia nel team al lavoro su Resident Evil 2 Remake

Rispondendo alle domande dei fan su Twitter, lo sviluppatore giapponese ha infatti rivelato di essere amico del director del remake e di avergli detto di "fare come vuole" durante una serata in giro per locali, lasciandogli quindi carta bianca. Nonostante non abbia visto niente del gioco, Kamiya non ha dubbi sulla qualità del lavoro del team e sostiene che Resident Evil 2 Remake sarà "molto meglio" dell'originale (che ricordiamo, ha festeggiato ieri il suo ventesimo anniversario ). Infine, veniamo a sapere un po' a sorpresa, che il developer odia i giochi horror e dunque non sa come farà a giocare al remake.

Will be way better. RT @BladerKoyotte RE2 is a masterpiece. Hope REmake 2 be the same. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 21 gennaio 2018

No way. RT @djshauny1: Sorry if this has been asked before but have you seen any of the RE2 remake kamiya san? — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 21 gennaio 2018

I heard that my friend is directing RE2 remake. Let's trust him & wait for a new information ;) — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 21 gennaio 2018

I went drinking with him last year & told him "Do as you like". That's the way directors should do. I trust him & his team ;) RT @GameEvilKnight: Do you think they will do your game justice ? — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 21 gennaio 2018