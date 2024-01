Hideki Kamiya dopo PlatinumGames: il papà di Bayonetta vuole tornare a lavorare

Lo scorso settembre Hideki Kamiya ha detto addio a PlatinumGames, citando divergenze creative alla base della sua decisione. Il celebre game designer autore di Bayonetta è rimasto fermo negli ultimi mesi, ma per il 2024 ha le idee ben chiare: tornare a lavorare nell'industria videoludica.

L'autore ha rivelato i suoi piani per il nuovo anno nel corso di un'intervista con Famitsu, esprimendosi con la sua tipica verve: "Voglio tornare a lavorare come sviluppatore di videogiochi, così potrò permettermi un pasto", ha ironizzato Kamiya lasciando comunque intendere chiaramente la sua voglia di rimettersi in gioco dopo la pausa degli ultimi mesi in seguito all'abbandono di PlatinumGames.

A parte quest'obiettivo, però, Kamiya non è stato più specifico sulle sue intenzioni, ed al momento non è chiaro se vuole accasarsi in qualche altra compagnia nipponica o se addirittura voglia mettersi in proprio fondando un proprio studio. In ogni caso parliamo pur sempre del director non solo di Bayonetta, ma anche di Resident Evil 2, Devil May Cry, Viewtiful Joe e Okami quando era ancora in forza a Capcom: uno con il suo curriculum non dovrebbe avere problemi a trovare una nuova sistemazione vantaggiosa.

Una cosa comunque è sicura: Hideki Kamiya non intende collaborare con Hideo Kojima o Yoko Taro, convinto che una partnership con i due illustri colleghi si tramuterebbe in un disastro.