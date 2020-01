Hideki Kamiya ribadisce che lo sviluppo di Bayonetta 3 procede per il meglio

A dicembre Hideki Kamiya ha tranquillizzato tutti sullo sviluppo di Bayonetta 3, confermando sul suo profilo Twitter che i lavori procedono a passo spedito. Intervistato da Famitsu nel primo numero di 2020, il producer e game designer giapponese è tornato sull'argomento negando la presenza di problemi.

"E' vero, non sono stati diffusi dettagli su Bayonetta 3 dopo il primo reveal ed è comprensibile che molte persone siano preoccupate. Ma in realtà non c'è nulla di cui preoccuparsi, lo sviluppo procede senza intoppi, l'unica cosa che vi chiedo è di attendere con pazienza. Ci sono anche altre cose di cui vorrei parlarvi ma sono informazioni super segrete e non posso dirvi nulla al momento."

Bayonetta 3 è ancora privo di una data di pubblicazione, molti si aspettavano un lancio del 2019 ma evidentemente così non è stato, si torna ora a parlare di una possibile uscita nel corso del 2020 ma non ci sono ancora conferme di alcun tipo in merito. E' bene ribadire come il gioco sia sempre stato in stato TBA/TBC, ovvero con finestra di lancio da definire/confermare e mai si è parlato di un anno preciso o di una data esatta per la pubblicazione.