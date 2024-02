Hideki Kamiya sogna i remake di Devil May Cry, Viewtiful Joe e Bayonetta

Hideki Kamiya è stata una figura chiave di PlatinumGames per oltre quindici anni, avendo contribuito a fondarla nel 2006 assieme a Shinji Mikami e Atsushi Inaba. Come i suoi due colleghi, in ogni caso, un tempo faceva parte di Capcom, dunque non stupisce affatto sapere che, adesso che è libero, ha ricominciato a pensare al suo glorioso passato.

Nel quinto video della serie "Kamiya Responds to Your Comments", il leggendario Game Designer ha confessato che di tanto in tanto sogna di realizzare dei remake dei giochi ai quali ha lavorato in passato, su tutti Devil May Cry, Viewtiful Joe e persino il più "recente" Bayonetta. Kamiya sa bene che esistono già dei porting di alcuni di questi titoli, tuttavia gli piacerebbe sviluppare dei veri e propri rifacimenti con una grafica aggiornata e un game design "più sofisticato".

Non è la prima volta che si lascia andare a pensieri di questo tipo, essendogli già capitato di ripensare con nostalgia ai suoi giochi passati. Nel 2021, ad esempio, ha espresso il desiderio di realizzare un nuovo Okami, dato che considera il primo gioco "incompiuto", e un nuovo Viewtiful Joe, avendo già pronta una storia per un ipotetico capitolo della serie.

Attualmente, ricordiamo, Kamiya è in pausa "forzata", visto che da contratto non può lavorare per altre compagnie per un anno dopo la separazione da da PlatinumGames, avvenuta sul finire del 2023. Chissà che Capcom non decida di affidargli uno di quei progetti una volta che tornerà in attività... Nel frattempo, il buon Kamiya continua a gestire il suo canale YouTube lanciando, di tanto in tanto, suggestioni di questi tipo per far sognare la sua ampia schiera di fan.