Hideki Kamiya sta già pensando al concept di Bayonetta 4

Dopo il debutto di Bayonetta 1 & 2 su Nintendo Switch e l'annuncio di Bayonetta 3 , Hideki Kamiya di Platinum Games si è già messo a parlare di: stando a un recente messaggio pubblicato su Twitter, il concept sarebbe già in lavorazione.

"Beh, c'è anche il concept del quarto capitolo..." afferma Hideki Kamiya con un tweet, confermando di avere già nei sui pensieri le idee per un ipotetico Bayonetta 4. Considerando le recenti dichiarazioni di Kamiya sui motivi che stanno spingendo a realizzare Bayonetta 3 in esclusiva per Switch, possiamo immaginare che anche il quarto capitolo finirebbe per arrivare soltanto su una console griffata Nintendo.

Ad ogni modo, prima di tuffarci così lontano con la fantasia, al momento non possiamo che attendere ulteriori dettagli su Bayonetta 3, a partire da una data di lancio indicativa (secondo alcune indiscrezioni il titolo potrebbe arrivare su Switch nel 2018 insieme a Metroid Prime 4).