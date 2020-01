Hideki Kamiya la tocca piano sul Menù Home di Nintendo Switch

Il "La Corazzata Potemkin... è una cagata pazzesca!" di fantozziana memoria, rivive oggi nelle parole di Hideki Kamiya, boss di PlatinumGames, che ha, per usare un eufemismo, criticato il Menù Home di Nintendo Switch, attaccandone gli ideatori.

Kamiya è noto per le sue opinioni ed i suoi commenti espressi molto spesso "senza filtro", per cui c'è poco da stupirsi per i toni usati, ma di fondo c'è un'idea che pare condivisa anche da molti giocatori.

"Il Menà Home di Nintendo Switch è una str******. Tutte quelle icone di m**** gigantesche allineate in fila, ma poi il resto dei giochi è come se fossero in un cestino dei rifiuti chiamato "Tutti i giochi". Mi chiedo, ma le persone che lo hanno creato, hanno mai giocato su Nintendo Switch? Chi ha realizzato il Menù Home di Switch, ha mai utilizzato una Switch?"

E come dicevamo, in molti utenti hanno commentato il post di Kamiya, appoggiandolo. Il menù incriminato della console è infatti quello principale, in cui gli ultimi 12 giochi avviati vengono proposti l'uno di fianco all'altro, ma dal tredicesimo gioco in poi sono tutti stipati nel contenitore chiamato "Tutti i giochi", appunto, che mostra poi tutti i titoli in possesso del giocatore. Una scelta forse non troppo comoda, soprattutto per chi possiede diversi videogame.

