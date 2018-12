Kamiya vuole sapere quali altri personaggi Capcom vorreste in Super Smash Bros. Ultimate

Il famigerato game director Hideki Kamiya, noto ai più per aver portato alla realizzazione di giochi come Devil May Cry, Okami e Bayonetta, ha lanciato su Twitter un nuovo interessante sondaggio, con cui ha chiesto ai giocatori quali altri personaggi vorrebbero vedere introdotti all'interno del già folto roster di Super Smash Bros Ultimate.

Sappiamo bene che l'affascinante Bayonetta è apparsa nel franchise su Nintendo Wii U e 3DS, nonché su Switch con l'iterazione più recente del brawler game. Tuttavia, a Kamiya non dispiacerebbe vedere altri personaggi iconici come Dante di Devil May Cry, Amaterasu di Okami, o Wonder Red di Viewtiful Joe unirsi ai tenaci lottatori di Super Smash Bros. Ultimate.

Il director nipponico ha quindi pubblicato un sondaggio su Twitter per conoscere l'opinione dei giocatori, purtroppo eliminato poco dopo a causa di alcuni inopportuni commenti a sfondo razzista postati da alcuni utenti. In ogni caso, non sappiamo se Kamiya abbia pensato ad un'iniziativa del genere per la sua personale curiosità, o se invece potrebbe essere in grado di inserire altri protagonisti dei franchise Capcom all'interno del picchiaduro targato Nintendo.

Ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Il titolo è riuscito a stabilire un nuovo record, diventando il gioco Nintendo venduto più velocemente in Europa.