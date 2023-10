Hideki Kamiya su YT a bordo di una Lamborghini: non mi ritirerò dal mondo dei videogiochi

Dopo l'annuncio delle dimissioni di Hideki Kamiya da PlatinumGames, la compagnia alla cui co-fondazione ha contribuito ben 15 anni or sono, in molti nell'industria si sono domandati quali fossero i suoi prossimi progetti. Per il momento, lo sviluppatore ha avviato un proprio canale Youtube in cui risponde ad alcune domande e guida una Lamborghini.

Nel suo video dal titolo "Let's ask Kamiya! - Why'd he quit? What are his plans?", assistiamo a una sessione di risposte ad alcune delle domande più frequenti, quelle che chiedono lumi sui motivi per cui ha lasciato l'azienda e su quali sono i suoi programmi per il futuro.

“Sono Hideki Kamiya, disoccupato. Benvenuti nel mio canale. Sono senza lavoro, quindi per favore iscrivetevi”, ha scherzato in apertura del video.

Hideki Kamiya vanta una carriera epica in PlatinunmGames e nel filmato conferma di non avere intenzione di ritirarsi dal mondo dei videogiochi. Tuttavia, spiega anche di non potere assumere nuovi incarichi nel settore per almeno un anno.

Il creativo rivela di sentirsi molto più riposato da quanto ha lasciato l'azienda. "Ho guardato Netflix, Disney Plus, YouTube e cose del genere. Ho già perso il conto di che giorno sia."

Pur non approfondendo le ragioni della sua separazione dalla compagnia, Kamiya dice di aver lasciato l'impiego perché voleva seguire le proprie convinzioni di creatore di giochi e scegliere una strada che ritenesse giusta.

Il filmato si conclude poi con Kamiya che lascia il parcheggio di PlatinumGames a bordo di una Lamborghini Countach. “Si va al centro per l’impiego. Ci vediamo!"