Hideo Kojima accoglie il regista Darren Aronofsky: c'entra OD per Xbox?

Abbiamo perso il conto delle celebrità e dei creativi che sono passati per gli studi di Kojima Productions, facendosi anche immortalare assieme al boss e alla mascotte Ludens. Non sempre sono chiare le motivazioni delle loro visite: Darren Aronofsky, ad esempio, ci è andato per diletto o per lavoro?

Come testimoniano gli scatti condivisi da Hideo Kojima sui suoi profili social personali, Darren Aronofsky s'è recato negli studi di Kojima Productions. Stiamo parlando del regista di pellicole acclamate come Il Cigno Nero, The Wrestler e The Whale, oltre che di Requiem for a Dream, Noah e Madre! I motivi della visita, come facilmente immaginabile, non sono stati resi pubblici, lasciandoci dunque liberi di speculare al riguardo.

La fitta rete di conoscenze che Kojima ha intessuto nel corso degli anni si estende ben oltre i confini videoludici e sono molte le personalità che si sono recate nei suoi studi di Shinagawa, a Tokyo, per puro piacere. Tante altre, in ogni caso, ci sono andate per motivi lavorativi, dunque non escludiamo che possa essere così anche per Aronofsky.

Nel vedere il regista americano da quelle parti, il nostro pensiero è andato automaticamente a OD - A Hideo Kojima Game, un ambizioso progetto horror a cavallo tra videogioco e film in sviluppo esclusivamente per le piattaforme Microsoft, per il quale Kojima afferma d'aver coinvolto diversi storyteller. Al momento è noto un solo nome, quello del newyorkese Jordan Peele, regista di Scappa - Get Out, Us e Nope. E se Aronofsky fosse un altro degli storyteller coinvolti in OD? L'ipotesi è sicuramente plausibile, ma purtroppo al momento non c'è alcuna conferma al riguardo. Voi cosa ne pensate?