Hideo Kojima ambizioso: 'Mio prossimo gioco come se fosse un nuovo medium'

Nonostante sia già da tanti anni uno dei più celebri ed amati game designer del panorama videoludico, Hideo Kojima non sembra avere alcuna intenzione di giacere sugli allori e, al contrario, mira a raggiungere nuove vette creative con i suoi nuovi giochi, dimostrando ambizioni sempre più grandi.

Nel corso di un'intervista con The Guardian, Kojima ha infatti parlato di uno dei suoi prossimi progetti considerandolo alla stregua di un nuovo medium. Nello specifico, tale progetto "è come se fosse quasi un nuovo medium, se avrà successo cambierà tutto quanto, non solo per l'industria videoludica, ma anche per quella cinematografica". L'autore non specifica a quale sua futura opera si riferisce, sebbene dalla descrizione che fa lascerebbe intendere che si tratti del gioco di Kojima annunciato per Xbox, presumibilmente chiamato Overdose e che sarà incentrato sul Cloud promettendo quindi un'impostazione ben diversa rispetto ai suoi progetti passati.

"Puoi fare esperimenti di successo, ma c'è una grossa differenza tra appunto un esperimento e e qualcosa che diventa di uso comune nella quotidianità", ha aggiunto Kojima riguardo quanto è grande la sfida che si è posto con questo progetto. Poco ma sicuro, Kojima Productions è attualmente al lavoro senza sosta considerato che, oltre al titolo Xbox, sono sempre più insistenti le voci che vogliono Death Stranding 2 sempre più vicino a concretizzarsi.

Non resta che attendere novità concrete da parte del famoso game designer e del suo team, così da scoprire a tutti gli effetti la natura dei suoi nuovi, ambiziosi giochi.