Hideo Kojima annuncia nuovi contenuti di Death Stranding in arrivo quest'anno?

Un brevissimo video e due parole: "Coming 2020". Questo è bastato a Hideo Kojima per far letteralmente impazzire la Rete, in un tweet pubblicato qualche istante fa sul proprio account personale. Ci sono nuovi contenuti in arrivo per Death Stranding, e sono in arrivo quest'anno.

Al momento è tutto quello che si sa, non è chiaro se sia in arrivo un DLC per Death Stranding, dato che Kojima Production non ha ufficialmente annunciato praticamente nulla dalla release del gioco. Certo, ci sono stati teaser e messaggi criptici, come nello stile del leggendario game designer giapponese, ma nessun annuncio o dichiarazione ufficiale.

I fan quindi hanno giustamente pensato che Death Stranding fosse tutto lì, ma evidentemente non avevano fatto i conti con quella macchina di idee che è Kojima. Per il momento dobbiamo accontentarci del video, che trovate nel tweet in calce alla news, e della data, 2020.

C'è sempre la possibilità che si tratti "semplicemente" di un reminder dell'uscita della versione PC di Death Stranding, che come noto arriverà nel corso di quest'anno, ma naturalmente i fan del gioco e di Kojima sperano in qualcosa di più. Per il momento ci tocca aspettare.

Secondo voi di cosa si tratta? Nell'attesa, potete dare un'occhiata alle nostre considerazioni sul finale di Death Stranding, o magari buttarvi a capofitto nell'artbook The Art of Death Stranding, disponibile da pochi giorni.