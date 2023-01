Hideo Kojima ascolta Rush: anche l'autore di Death Stranding è fan dei Maneskin!

Con il matrimonio che ha celebrato il lancio di Rush, i Maneskin hanno portato sul mercato discografico il loro nuovo album di inediti, che a quanto pare ha conquistato anche Hideo Kojima.

Il game director giapponese sembra infatti apprezzare la produzione della band romana, come dimostrato dagli ultimi Tweet pubblicati. Come potete verificare dai cinguettii presenti in calce, Hideo Kojima ha ricevuto in regalo una copia di Rush, e non ha esitato a mostrarla orgogliosamente sul social network. Tra una sessione di sviluppo di Death Stranding 2 e una dedicata all'ancora misteriosa esclusiva Xbox, l'autore pare apprezzare in particolare il brano The Loneliest, singolo estratto proprio dal nuovo album dei Maneskin.

L'entusiasmo di Kojima non deve sorprendere: il director è da sempre un grande appassionato di musica, come dimostra la ricercatezza delle colonne sonore di molti suoi titoli. Ritornando al sequel di Death Stranding, peraltro, sembra che il titolo accoglierà al suo interno il ritorno dei Chvrches. La band è stata infatti di recente ospite negli studi di Kojima Productions, dove si è divertita a provare i macchinari per il motion capture. Troveremo i Chvrches come NPC di Death Stranding 2? Per scoprirlo, non ci resta che attendere notizie sul ritorno di Sam Porter Bridges!