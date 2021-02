Hideo Kojima, aspettando il prossimo gioco: arriva il libro firmato dal Game Director

Dopo aver ringraziato i fan per l'accoglienza riservata a Death Stranding e ad una Kojima Productions ormai indipendente, il noto Game Director di racconta in un volume a sua firma.

Pubblicato in origine nel 2019 esclusivamente in lingua giapponese e con il titolo di "The Gifted Gene e My Lovable Memes", il volume raccoglie una serie di saggi brevi e approfondimenti scritti da Hideo Kojima. All'interno di questi ultimi, l'autore racconta le proprie principali fonti di ispirazione, spaziando tra musica, cinema e letteratura. A distanza di un paio di anni, il libro ritorna ora alle stampe, fresco di nuova traduzione.

Il gruppo VIZ Media ha infatti annunciato l'intenzione di rendere disponibile il volume al pubblico internazionale, tramite il suo adattamento in lingua inglese. Per l'occasione, è stato assegnato all'opera un nuovo titolo, nello specifico: "The Creative Gene: How books, movies, and music inspired the creator of Death Stranding and Metal Gear Solid". Al momento non è stata indicata una data di pubblicazione specifica, ma la nuova edizione del volume dovrebbe raggiungere gli scaffali nel corso dell'ottobre di quest'anno.



In attesa di maggiori dettagli sull'esordio autunnale, ancora non si hanno informazioni ufficiali sulla natura del prossimo gioco di Hideo Kojima, attualmente già in produzione presso gli studi di Kojima Productions.