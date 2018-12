Hideo Kojima ci augura buon Natale con una cartolina di Death Stranding

Dopo aver condiviso la sua personalissima lista dei dei film più interessanti del 2018 e i ricordi legati alla nascita del team di Kojima Productions, Hideo Kojima ci augura buone feste con una splendida cartolina digitale dedicata a Death Stranding.

Il disegno, pubblicato da Kojima-san dalle pagine del suo profilo Twitter in lingua giapponese, è stato realizzato da Yoji Shinkawa, l'artista principale di Death Stranding e storico illustratore dei capitoli della serie di Metal Gear nonchè l'uomo a capo del team di designer incaricato da Square Enix per dare forma all'universo sparatutto di Left Alive.

La cartolina digitale ritrae le due misteriose protagoniste del primo gameplay trailer di Death Stranding mostrato da Hideo Kojima durante l'E3 2018, interpretate dall'attrice Lindsay Wagner e dall'attrice e modella Léa Seydoux.

Su di loro, e sugli alter-ego di Mads Mikkelsen e Norman Reedus, il team creativo dei Kojima Productions costruirà una storia che promette di essere estremamente originale e ricca di sorprese, specie in considerazione del fatto che a tutt'oggi non siamo stati ancora in grado di inquadrare la formula ludica utilizzata dagli autori di Hideo Kojima per plasmare le meccaniche di gioco di questo ambizioso progetto previsto in uscita in esclusiva su PlayStation 4 in un periodo non meglio precisato del 2019.