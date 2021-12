Hideo Kojima augura buon Natale ai fan: pubblicato un nuovo, misterioso artwork

Con il Natale alle porte diverse software house ed autori illustri cominciano a fare gli auguri a tutti i loro fan. Tra questi non poteva certo mancare Hideo Kojima, che di solito in questi casi abbina delle immagini a corredo dei suoi messaggi.

L'iconico game designer si è limitato semplicemente ad augurare un buon Natale a tutti i suoi follower, condividendo uno splendido artwork realizzato da Yoji Shinkawa, raffigurante tre misteriosi personaggi e una bandiera con il simbolo di Kojima Productions. Un disegno affascinante, sebbene i suoi protagonisti non sembrano provenire da nessun gioco recente dell'autore: ciò ha portato alcuni a speculare sul fatto che le tre figure provengano dal nuovo gioco in sviluppo presso lo studio di Kojima. Un fan, ad esempio, tra i commenti sotto al post ha fatto notare che l'artwork sia "sospetto", lasciando intendere che voglia anticipare qualcosa ai giocatori.

Tuttavia è bene chiarire che si tratta di mere speculazioni e che il disegno possa in verità non nascondere nessun tipo di messaggio subliminale. Sembra però certo che il designer giapponese sia al lavoro su qualcosa di nuovo, del resto Kojima Productions è in cerca di nuovo personale con l'obiettivo di allargare la propria capacità produttiva. La nostra recensione di Death Stranding Director's Cut per PS5 vi rivela invece tutte le caratteristiche e qualità del più recente lavoro di Kojima.