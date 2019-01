Hideo Kojima augura a tutti un felice 2019 con una cartolina di Death Stranding

Dopo gli auguri di Natale di Kojima Productions arrivano adesso gli auguri di buon 2019 direttamente dal profilo personale Instagram di Hideo Kojima. Il producer giapponese ha pubblicato una cartolina che raffigura Ludens, la mascotte della compagnia disegnata da Yoji Shinkawa.

L'artwork è accompagnato dalla didascalia "From Sapiens to Ludens", oltre ovviamente agli auguri personali di Hideo Kojima e di tutto lo staff di Kojima Productions. Il 2019 potrebbe davvero essere l'anno di Death Stranding, secondo alcuni rumor piuttosto insistenti, il gioco dovrebbe uscire proprio durante l'anno appena iniziato, probabilmente in estate, mentre altre fonti parlano di un lancio previsto nel 2020/2021 come gioco di lancio (Cross-Gen) su PlayStation 5.

Hideo Kojima dal canto suo non ha confermato o smentito nulla a riguardo, limitandosi a dichiarare che "Il 2019 è l'anno della balena? Vi preghiamo di attendere con ansia Death Stranding", non ci resta quindi che attendere le grandi fiere del 2019 per saperne di più sull'uscita di Death Stranding.