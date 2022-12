Hideo Kojima celebra Kojima Productions citando un gioco inedito: è Overdose?

In data 16 dicembre 2022 Kojima Productions celebra il suo settimo anniversario, e per l'occasione non poteva mancare un intervento video di Hideo Kojima volto a festeggiare il compleanno del suo studio, accennando velocemente ai progetti futuri attualmente in cantiere.

Oltre a parlare di Death Stranding 2, annunciato nel corso dei The Game Awards 2022, con il celebre game designer che promette ai fan di dare loro "un'esperienza videoludica complessiva ancora più fantastica rispetto al primo gioco", Kojima aggiunge subito dopo che "insieme a DS2 stiamo lavorando ad un gioco completamente nuovo, così come alcuni progetti visual, spero di darvi maggiori informazioni su questi lavori il prossimo anno".

E' altamente probabile che il gioco a cui il famoso autore si riferisce sia Overdose, il presunto nome del gioco Xbox annunciato da Kojima e che sfrutterà il Cloud, puntando ad offrire un'esperienza videoludica completamente nuova e differente rispetto a quanto offerto da Kojima Productions fino a questo momento. Dopo l'Xbox & Bethesda Showcase di giugno 2022, del misterioso progetto si sono perse le tracce, ma come accennato dallo stesso Kojima non è da escludere che novità su Overdose (o qualunque sia il nome ufficiale del gioco) arrivino nel corso del 2023, magari attraverso un primo teaser trailer.

Nel frattempo tanti auguri a Kojima Productions per i suoi primi sette anni, in attesa di scoprire quali altre sorprese il team ha in serbo per i suoi fan.