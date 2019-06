Hideo Kojima sarà al Comic-Con di San Diego: novità su Death Stranding per PS4?

Hideo Kojima ha annunciato su Twitter la sua presenza al San Diego Comic-Con, in programma dal 18 al 21 luglio: che il producer giapponese abbia in programma qualche nuovo annuncio su Death Stranding?

Il papà di Metal Gear sarà affiancato nel suo panel da Nicolas Winding Refn, regista che ha prestato il suo volto per il motion capture di Heartman, uno dei personaggi di Death Stranding. Purtroppo i contenuti della presentazione non sono stati resi noti, speriamo di saperne di più nelle prossime settimane, in questo mesi che ci separa dalla partenza del Comic-Con di San Diego, la fiera di fumetti e cinema più grande al mondo.

Death Stranding è stato uno dei protagonisti del periodo pre E3 grazie ad un gameplay trailer diffuso alla fine di maggio che ci ha permesso non solo di scoprire nuovi dettagli sul gioco ma anche la data di uscita, fissata per l'8 novembre 2019 su PS4 e PS4 PRO. In una recente intervista, Kojima ha dichiarato che Death Stranding non è un gioco stealth e nemmeno un FPS, aumentando così la curiosità sulle meccaniche di gioco...