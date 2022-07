Hideo Kojima è comparso in una parodia di Dragon Ball Z insieme a Gabe Newell e Cliffy B

The Majin Buu Saga in 5 Minutes è uno degli ultimi video di Mega64, una parodia di Dragon Ball Z realizzata per festeggiare i vent'anni di attività del gruppo, che negli anni ha riscosso un enorme successo con i suoi video su YouTube.

Fino a qui nulla di strano, da segnalare però i tantissimi cameo di personalità dell'industria di videogiochi che hanno contribuito alla realizzazione della clip. Qualche nome? Hideo Kojima, Gabe Newell, Hironobu Sakaguchi, Hideki Kamiya, Swery, Cliff Bleszinski, Ethan Klein e Scott The Woz.

Dal papà di Metal Gear e Death Stranding a Gabe Newell di Valve, passando per l'autore di Final Fantasy e Hideki Kamiya di PlatinumGames, fino a CliffyB, sono davvero tanti i nomi che hanno partecipato per divertimento a questo nuovo cortometraggio di Mega64.

E questa non è la prima volta che il nome di Kojima viene legato a Mega64, vi ricordate la parodia di Death Stranding nella vita reale uscita nel 2019? Il producer e game designer giapponese è in realtà in ottimi rapporti con il team di Mega64, così come tutti gli altri nomi che compaiono nel tributo parodia in live action ad uno degli archi narrativi più celebri della saga di Dragon Ball. Cosa ne pensate di questo video? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti!