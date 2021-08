Hideo Kojima compie 58 anni: 'Svilupperò giochi finché ne avrò le forze'

Nel festeggiare il suo 58° compleanno con i suoi tanti appassionati, l'istrionico papà di Metal Gear e Death Stranding, Hideo Kojima, si è affacciato sui social per svelare i suoi programmi futuri nello sviluppo di nuovi videogiochi come boss di Kojima Productions o attraverso collaborazioni con software house esterne.

Nella lettera aperta che Kojima indirizza a tutti i fan che attendono con impazienza di scoprire a cosa sta lavorando, il maestro giapponese si mostra raggiante davanti alla mascotte Ludens di Kojima Productions per spiegare che "oggi compio 58 anni e, sebbene il mio corpo stia dando segni di logoramento, la mia creatività non sta ancora tramontando. Finché ne avrò le forze e il mio cervello non perderà il suo potere creativo, continuerò a sforzarmi di creare nuovi progetti. È la strada che il mio istinto ha deciso di farmi imboccare ed è quello che amo. Grazie a tutti per il sostegno".

Consapevole dei possibili timori dei fan per la sua salute, il vulcanico designer giapponese si è riaffacciato prontamente sui social per rasserenare i propri appassionati e sottolineare la natura ironica del passaggio nella sua lettera aperta legato ai "segni di cedimento" del suo corpo: "Nel caso ve lo steste chiedendo: ho la stessa età di Brad Pitt e Tom Cruise ha un anno più di me".

Nell'unirci agli auguri e ai festeggiamenti per il compleanno di quel burlone quasi sessantenne di Hideo Kojima, vi ricordiamo che nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2021 verrà mostrato il gameplay esteso di Death Stranding Director's Cut.