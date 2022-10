Hideo Kojima ed i complotti online: 'Un nuovo male per l'umanità'

La scorsa estate Hideo Kojima è stato scambiato per l'assassino di Shinzo Abe, una vicenda assurda che ha tuttavia preso rapidamente piede attraverso la rete, creando non pochi grattacapi al celebre game designer creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding.

Durante un'intervista al The Guardian, Kojima si è voluto soffermare sull'impatto che simili vicende possono avere una volta diffuse online, manifestando la sua amarezza per la vicenda che lo ha visto coinvolto: "Quella storia è digitale, dunque potrebbe rimanere online per milioni di anni. Le persone pubblicano post in rete senza considerare ciò. E' come se si trattasse di una nuova tipologia di male per l'umanità e non sono felice di aver previsto queste cose in passato".

Probabilmente è anche per questo motivo che lo stesso game designer fa un utilizzo attento dei social network: "Mostro stralci della mia vita quotidiana, ma non mi interessa fare foto glamour come altre celebrità su Instagram", spiega. In ogni caso il designer è totalmente concentrato sui suoi progetti futuri, che si prospettano molto ambiziosi: il prossimo gioco di Kojima sarà come un nuovo medium, almeno stando alle parole dello stesso autore giapponese rivelate al Guardian, segno di quanto creda fortemente nei suoi nuovi giochi attualmente in lavorazione ma ancora avvolti nel mistero.