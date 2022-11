Hideo Kojima conferma: 'Niente Silent Hill né Metal Gear Solid in futuro'

Sullo sfondo della diffusione dei più recenti leak di Overdose, titolo horror curato da Hideo Kojima, il designer giapponese ha parlato della possibilità di tornare a lavorare con le IP del suo passato durante l'ultimo episodio del suo podcast 'Brain Structure'.

Il designer giapponese, in risposta alla specifica domanda posta da un fan, ha escluso categoricamente un suo ritorno alla guida di franchise come Silent Hill o Metal Gear Solid, spegnendo le speranze di tutti coloro che speravano nella rinascita di queste serie attraverso il suo contributo diretto.

Il podcast è stato inoltre l'occasione per discutere di tante altre tematiche, come la possibile esclusività di Death Stranding 2 su Google Stadia. A tal riguardo, Kojima ci ha tenuto a precisare che tutti i rumor circolati di recente sono infondati, aggiungendo di non riuscire a capire le ragioni dietro la diffusione di tali indiscrezioni.

Il maestro ha voluto infine anche parlare della possibile acquisizione di Kojima Productions, smentendo assolutamente questa ipotesi. Stando alle stesse parole di Kojima, il suo è uno studio totalmente indipendente, creato per dare libero sfogo alla sua libertà creativa, un qualcosa a cui non intende rinunciare anche a fronte di offerte molto allettanti.

Se temevate allora che lo studio del maestro potesse essere snaturato, vi assicuriamo che potete dormire sonni tranquilli.