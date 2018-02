Hideo Kojima ha confessato di sentirsi come uno chef quando crea videogiochi

Il buone i membri del suo team sono pienamente concentrati sullo sviluppo di Death Stranding , ma il game designer riesce sempre a trovare il tempo per parlare con i fan attraverso i suoi account social.

In uno degli ultimi interventi, ci ha regalato un'altra delle sue massime. Kojima ha confessato che, quando crea videogiochi, si sente come "uno chef che prova a inventare nuove ricette con nuovi ingredienti e procedure, che esplora il mondo alla ricerca di nuove tecniche mentre effettua numerosi esperimenti e aggiustamenti, tenendo in debita considerazione i costi e il lavoro richiesti".

Il paragone è senza dubbio calzante, e ha subito attirato l'attenzione del giornalista e conduttore Geoff Keighley, che con l'aiuto di una simpatica gif ha affermato che non vede l'ora di assaggiare la sua nuova ricetta. Chiaro riferimento a quel misterioso Death Stranding attualmente in sviluppo, che si è mostrato l'ultima volta ai Game Awards 2017, evento organizzato proprio da Keighley. Potete trovare il simpatico scambio di battute in calce alla notizia.

Death Stranding è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, ma è ancora privo di una data d'uscita. Recentemente, sono tornati alla ribalta alcuni rumor sul coinvolgimento nel progetto di Stefanie Joosten, l'attrice che ha interpretato Quiet in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.