Hideo Kojima continua i playtest su Death Stranding: nuova foto su Instagram

Dopo aver accostato la sua attività di game creator a quella di uno chef , pare proprio che Hideo Kojima sia tornato ad assaggiare i suoi piatti: con una nuova foto postata su Instagram, il padre di Metal Gear ha lasciato intendere di essere attualmente impegnato con i playtest di

Come riportato in calce alla notizia, Kojima ha pubblicato un nuovo scatto su Instagram che non lascia dubbi: possiamo vedere infatti la foto di un DualShock 4 accompagnata da hashtag come #gamedesign, #gamedeveloper, #deathstranding e #actiongame. Insomma, appare evidente come il game director giapponese si trovi attualmente impegnato con i playtest di Death Stranding (ricordiamo che i primi test sul gameplay sono iniziato proprio lo scorso gennaio).

A questo punto non vediamo l'ora di saperne di più sul progetto, nell'attesa che Death Stranding riceva nuovi indicazioni sulla finestra di lancio.