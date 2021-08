Hideo Kojima è convinto che in futuro non ci saranno remake e remastered

In una serie di nuovi tweet, Hideo Kojima ha espresso il proprio parere sul futuro di prodotti come remake e remastered di vecchi videogiochi, dichiarando che potrebbe trattarsi di operazioni completamente inutili nel giro di qualche anno.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Hideo Kojima sul suo account Twitter ufficiale:

"Le intelligenze artificiali stanno ricostruendo dipinti, foto d'archivio e filmati, in alcuni casi aggiungendo loro dei colori. Arriverà quindi il giorno in cui le AI saranno in grado di ricreare vecchi giochi in alta risoluzione e a 60 fotogrammi al secondo. A quel punto le AI apprenderanno quotidianamente nuove informazioni man mano che gli hardware verranno aggiornati e il software farà lo stesso. Potremmo non avere più bisogno degli sviluppatori per i remake."

Sembra quindi che Kojima immagini un futuro nel quale le intelligenze artificiali saranno talmente avanzate non solo da aggiornarsi in maniera autonoma, ma anche di riuscire a riprodurre non più solo immagini statiche ma persino dei videogiochi. In attesa di scoprire se anche questa visione del game designer si avvererà in futuro, vi ricordiamo che sono in molti a credere che Hideo Kojima abbia avviato un conto alla rovescia sul suo account Twitter.

