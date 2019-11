Hideo Kojima a cuore aperto su Death Stranding, la solitudine, i genitori e molto altro

Nonostante molte delle sottotrame di Death Stranding abbiano più o meno un lieto fine, il gioco di Hideo Kojima resta nel complesso un titolo piuttosto cupo, soprattutto per quanto riguarda le atmosfere, e questa toccante intervista al game designer giapponese fa un po' più di luce sui motivi di questa scelta.

Kojima infatti ha collegato alcuni dei temi del gioco alla sua adolescenza, durante la quale ha sofferto di depressione e solitudine: "Mi sentivo solo quando parlavo con gli amici, perché non mi capivano. E allora volevo andare a casa e accendere tutte le luci, perché avevo paura. Avevo così tanti amici, ma ero solo. Non lo dicevo a nessuno, pensavo die ssere malato".

Kojima ha raccontato di aver scoperto ed amato Taxi Driver in gioventù: "Travis Bickle era come me, in un certo senso. Sono giapponese, e pensavo che nessun americano soffrisse mai di solitudine, per cui questo era del tutto nuovo per me. Quando ho visto Taxi Driver mi sono sentito sorpreso, ma empatico, e sollevato". L'autore ha spiegato di aver voluto portare quel suo sentimento anche nel gioco: "Ecco perché ho aggiunto questa connessione online indiretta nel gioco, in modo che la gente capisca che va tutto bene. Sei sollevato di non essere solo. Vedi le impronte degli altri giocatori e pensi "Ok, non ci sono solo io qui".

Un ulteriore collegamento sulla sua vita, Kojima lo ha fatto per quanto riguarda i genitori. Suo padre è morto quando l'autore aveva solo 13 anni, e sua madre e venuta a mancare durante la gestazione di Death Stranding stesso, di cui lei però non sapeva nulla: "Ho pensato, glielo dico quando avrò un po' più di successo. Non volevo si preoccupasse", ha raccontato Kojima, che ha ammesso di essersi pentito di non averle mai parlato del gioco. "I fantasmi del gioco, forse anche i miei genitori ci sono in mezzo, e mi vedono in questo mondo. Volevo ci fosse questo genere di metafora, che dentro di te sei comunque connesso alle persone che non ci sono più".

