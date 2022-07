Hideo Kojima: Damien Rieu si scusa per averlo scambiato per l'assassino di Shinzo Abe

Mentre l'opinione pubblica nipponica e mondiale era ancora scossa per l'assassinio di Shinzō Abe, ex primo ministro del Giappone, vi abbiamo parlato di una vicenda che ha dell'assurdo: Hideo Kojima è stato scambiato per l'assassino!

Avete letto bene! Un politico francese di estrema destra, tale Damien Rieu, evidentemente suggestionato da una foto che ritrae il game designer accanto ad un quadro di Che Guevara, e forse da qualche battuta trovata in rete e da un vaghissima somiglianza della capigliatura, ha pubblicamente additato Hideo Kojima come l'assassino di Shinzo Abe, definendolo su Twitter "un assassino di estrema sinistra". Nel giro di poco tempo il medesimo errore è stato commesso anche da alcune testate giornalistiche internazionali, tra cui una greca e una araba.

Il nostro, poverino, ha tutt'altro a cui pensare - tra cui lo sviluppo del nuovo gioco esclusivo per Xbox - ed è stato trascinato in una storia assurda con la quale non ha nulla a che fare. Damien Rieu, resosi conto dell'enorme figuraccia, ha fatto pubblica ammenda e si è scusato con l'interessato e con i suoi fan: "Ho ingenuamente scambiato una battuta per un'informazione. Non pensavo si potesse fare umorismo sull'assassinio di un uomo, ma ho sbagliato a non verificare prima di condividere. Mi scuso con Hideo Kojima e con i fan di Metal Gear". Chissà il buon Kojima come l'ha presa...