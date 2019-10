Hideo Kojima avrebbe dovuto presentare Death Stranding già nel 2012?

Mentre i fandi Death Stranding ingannano il tempo che li divide dal lancio del kolossal sci-fi di Hideo Kojima ammirando l'ultimo trailer giapponese, sui social e sui principali forum videoludici risponda un vecchio articolo di Eurogamer.net che solleva un quesito eclatante.

In una notizia risalente al mese di luglio del 2012 e correlata alla pubblicazione di una patch per i Trofei PS3 di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots da parte degli autori al seguito di Hideo Kojima, infatti, la redazione di Eurogamer.net concluse l'articolo ricordando ai propri lettori come "il boss della serie di MGS è atteso a un evento che si terrà a Tokyo il 30 agosto per festeggiare il venticinquesimo anniversario dall'uscita di Metal Gear Solid. In quest'occasione, Kojima svelerà per la prima volta delle informazioni riguardanti un suo nuovo progetto, un videogioco che connetterà le persone".

Se osservato nell'ottica del Social Strand System e delle insolite funzionalità multiplayer di Death Stranding, la dichiarazione legata al "gioco che connetterà le persone" sembra riferirsi quasi in maniera inequivocabile all'epopoea con protagonista Sam Bridges destinata ad essere lanciata il prossimo 8 novembre in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Queste speculazioni, però, sembrerebbero entrare in contraddizione con le parole pronunciate dallo stesso Hideo Kojima che, a proposito delle origini di Death Stranding, ha indicato più volte il 2016 come l'anno zero del suo progetto, senza però chiarire se tale finestra temporale si riferisca alla versione finale del videogioco (con annesso cast di attori) o al suo concept primigenio.